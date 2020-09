Nesten ingen gjennomfører brannøvelse hjemme

61 prosent oppgir at de er bekymret for en brann i boligen, mens 22 prosent er bekymret for vann- eller kloakklekkasje, viser en undersøkelse gjennomført av Kantar for Norsk brannvernforening og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Deretter følger innbrudd (20 prosent), skadedyr eller sopp (16 prosent) og andre hendelser.

Men selv om brann er blant våre største bekymringer for boligen, er det kun en av ti som har gjennomført en brannøvelse hjemme siste år.

– En brann kan være dødelig, svært ødeleggende og traumatiserende, det er ikke rart vi er redd for det. Heldigvis er det flere ting du kan gjøre for å være best mulig forberedt. Sjekk at røykvarslerne og slokkeutstyret fungerer, test rømningsveier, avtal et møtested ute, og snakk sammen om hva dere gjør om alarmen går, sier Elisabeth Aarsæther, direktør i DSB, i en pressemelding.

Rolf Søtorp, administrerende direktør i Norsk brannvernforening, sier det ikke er lett å holde hodet kaldt når huset fylles med røyk og kroppen fylles med adrenalin, selv om du tror du hadde handlet rasjonelt.

– Man har kanskje bare minutter på å få hele familien i sikkerhet. Øv på evakuering hjemme, det skaper trygghet for barn og voksne, sier Søtorp.