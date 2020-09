Brudd i lønnsforhandlingene i Oslo kommune

– Vi har strukket oss langt for å finne en løsning, uten å lykkes. Vi er skuffet over at Oslo kommune overhodet ikke kommer oss i møte, sier forhandlingsleder Erik Graff for Akademikerne kommune.

Forhandlingsleder for YS Kommune i Oslo, Mona Bjørnstad, sier hun trodde på en forhandlingsløsning.

– Dessverre fikk vi det ikke til. Det siste kravtilbudet fra Oslo kommune kunne vi ikke akseptere. Derfor er vi nå i brudd, sier Bjørnstad.

Forhandlingene i Oslo føres mellom Oslo kommune ved Byrådsavdeling for finans og de fire forhandlingssammenslutningene KAH, Unio, YS og Akademikerne.

Oppgjøret går nå til mekling med frist ved midnatt 14. oktober.