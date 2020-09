Kommuneoverlege etterlyser nasjonale føringer for koronatesting

Da kommunen opplevde lokale utbrudd i juli og august, hastet det å få svar. Prøvene fra utbrudd ble derimot ikke prioritert, skriver Aftenposten.

– Det kunne ta tre–fire dager før vi fikk vite hvem som hadde testet positivt. I mellomtiden kan du ikke sette deres nærkontakter i karantene. I praksis kan det gi en situasjon hvor personer uvitende går rundt og er smitteførende, sier kommuneoverlege Jostein Helgeland i Haugesund til avisen.

Helgeland mener prøver som er viktige å få svar på under et utbrudd, bør kunne hastebehandles, og etterlyser nå nye nasjonale føringer.

– Det er ikke noe system for å bli prioritert i køen. Jeg opplever at uansett hvor viktig enkelte prøver er for oss, har vi ikke kunnet fremskynde dem, sier han.

I Haugesund må koronaprøvene sendes til de store universitetssykehusene. Årsaken er at testmaskinen ved sykehuset i Haugesund i utgangspunktet kun har kapasitet til å teste egne ansatte.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad sier til Aftenposten at kapasiteten i kommunene har økt mye de siste ukene, men at «mange kommuner har fortsatt noe å gå på».