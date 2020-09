Kommunen mener staten bør saksøkes i Tolga-saken

Brødrene ble registrerte med psykisk utviklingshemming uten at de hadde diagnosen og ble satt under vergemål mot sin vilje. I sommer krevde de to brødrene 3 millioner kroner i erstatning av hjemkommunen for brudd på Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK).

I begrunnelsen for avslaget skriver kommunen at det bare er staten som kan stilles til ansvar for krenkelser på menneskerettighetene, skriver VG.

– Gitt at kommunen skulle vært ansvarlig, mener vi det likevel ikke er brudd på de bestemmelsene som er anført. Og gitt at det skulle vært brudd, mener vi det uansett ikke foreligger grunnlag for erstatning, sier advokat Kristian Foss Aalmo. Han representerer Tolga kommune i saken.

Kommunen peker også på at 1,5 millioner kroner hver er for mye. I tidligere dommer er det tilkjent mellom 25.000 og 40.000 kroner i oppreising for brudd på EMK.

Brødrenes advokat Nicolai V. Skjerdal vil vente på statens svar før han kommenterer saken, skriver VG, som har omtalte saken om brødrene første gang i oktober 2018.

Tolga kommune viser i avslaget også til at de har gjort mye for å hjelpe brødrene, men «ser imidlertid i ettertid at enkelte forhold kunne ha vært håndtert annerledes».