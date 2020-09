Mannen som er dømt for drapet på journalist Carsten Thomassen trolig løslatt

I januar 2008 ble den norske journalisten Carsten Thomassen drept under et angrep mot Serena Hotell i Kabul. Thomassen var i Afghanistan i forbindelse med at daværende utenriksminister Jonas Gahr Støre (Ap) besøkte landet.

Mannen som skjøt Thomassen, Muhammed Ramadan, ble pågrepet og senere dømt til døden.

Denne dommen har imidlertid aldri blitt fullbyrdet, og Ramadan har sittet i fengsel helt til han nylig trolig ble løslatt, skriver Aftenposten.

Ramadan var én av om lag 400 fanger som Taliban-ledelsen ønsket å få utlevert som en forutsetning for at de skulle være med på fredsforhandlinger med afghanske myndigheter, får avisen bekreftet av norske myndigheter.

– Den involverte i Serena-angrepet er trolig blant de løslatte i forbindelse med fangeløslatelsene som del av de intra-afghanske fredsforhandlingene, skriver statssekretær Audun Halvorsen i Utenriksdepartementet i en epost.

Utsendinger fra Afghanistans regjering og Taliban startet lørdag de historiske fredsforhandlingene i Quatars hovedstad Doha.