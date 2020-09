Fant lue med ukjent DNA ved innkjørselen til Bertheussen og Wara

Det kom fram da politioverbetjent Marit Sahr Bergheim i Oslo politidistrikt tirsdag forklarte seg i Oslo tingrett om de kriminaltekniske undersøkelsene som ble gjort ved samboerparets bolig i Oslo i desember 2018.

Laila Anita Bertheussen (55) er tiltalt for angrep på demokratiet gjennom brannstiftelse, skadeverk og trusler mot ledende politikere, blant dem sin samboer som var justisminister da hendelsene utspant seg vinteren og våren 2018/2019. Tiltalen omfatter i alt 15 punkter, men Bertheussen har nektet straffskyld på alle punkter.

Påtalemyndigheten mener hun iscenesatte alle hendelsene i tiltalen som en form for reaksjon mot teaterstykket «Ways of Seeing» som var satt opp på Black Box Teater høsten 2018, og hvor bilder av parets bolig var brukt.

Lue med DNA-spor

Etterforskeren forklarte at politiet hadde sendt inn flere funn ved boligen til Oslo universitetssykehus for DNA-undersøkelse. Det inkluderte en lue som ble funnet på et gjerde, en brent hyssingstump som hang ut av bensintanken på familiens bil og et bensinlokk som var tatt av og lå på bakken ved bilen.

Av gjenstandene som ble undersøkt var det bare lua som ga DNA-resultat. Den ble sendt til Kripos for videre undersøkelser. Der ble det konkludert med at sporene stammet fra en mannlig person, men at vedkommende ikke var å finne i DNA-registeret.

Bertheussen forsvarer, advokat John Christian Elden, undret på om det var gjort noe for å utelukke mulige mistenkte i saken ved hjelp av dette DNA-sporet, men fikk til svar at det var det ikke.

Fotavtrykk og åpent bensinlokk

Dette fotavtrykket ble funnet i gresset utenfor boligen til samboerparet Laila Anita Bertheussen og Tor Mikkel Wara.

Det ble også funnet flere fotavtrykk i gresset rundt huset. Sahr Bergheim sa at avtrykkene var 29 centimeter lange og at hun selv hadde sjekket egen skostørrelse da hun forberedt seg til sin forklaring. Hun hadde målt sin egen sko til 28,5 centimeter og sa at hun brukte størrelse 40.

– Fotspor i gress er det vanskelig å si noe om. Gress kan sprette opp og lage støy i avtrykket, sa Sahr Bergheim.

Da politiet kom til åstedet, var lokket på bensintanken til familiens bil åpen og en svidd hyssingstump hang ut av tanken. Bilen var låst og statsadvokat Frederik Ranke ville vite om noen kunne ha låst opp bilen, åpnet lokket og så låst bilen igjen.

– Ja, det kan også være en mulighet, svarte etterforskeren.

Vekket av Wara

Rettsdagen startet med at tiltalte forklarte at samboeren, daværende justisminister Tor Mikkel Wara, var den som oppdaget et hakekorslignende symbol og tagging på familiens bil og hus 6. desember 2018.

Bilder fra politiets bevisoppgave i Bertheussen-saken.

Dette er den første av flere hendelser i saken retten skal vurdere. Påtalemyndigheten mener tiltalte utførte hærverket den aktuelle natten.

Bertheussen fortalte at det var Wara som vekket henne om morgenen. I motsetning til hva som var vanlig, insisterte han på at hun måtte stå opp og se ut.

– Han sa at noen hadde tegnet et hakekors på bilen. Jeg sa: Det er ikke noe hakekors. Jeg ble slått ut, sa Bertheussen på spørsmål fra Ranke.

Han mente tiltalte hadde endret forklaring i retten om at hun våknet om natten av at Wara sto opp, mens hun i avhør hadde forklart at hun tok en innsovningstablett og ikke engang ville ha våknet om huset ble revet.

Tiltalte svarte gjentatte ganger at hun ikke husket, og innledet sin forklaring tirsdag med blant annet å si at sykdom innvirket på hukommelsen hennes. Etter å ha avgitt sin forklaring, forlot både hun og samboeren rettssalen slik som i forrige uke og fulgte saken fra et annet rom.

Hundrevis av tusjer

Bertheussen sa i retten at hun hadde 200–400 tusjer liggende i huset sitt på Røa og at hun ikke spesielt kunne huske en tykk, rød sprittusj som politiet fant bak en bokhylle, og som inngår i bevismaterialet i saken.

Den omtalte røde tusjen, en tykk Penol 1000, ble funnet av etterforskere etter at 55–åringen var blitt siktet for trusler i mars i fjor.

Aktoratet setter tusjen i sammenheng med taggingen på bilen og huset, som ble gjort med tusj og spray.

– Konklusjonen er at det etter all sannsynlighet er samme type tusj, sa Ranke da han spurte tiltalte om hun kunne forklare seg om tusjen.

Bertheussen stilte seg helt avvisende til funnet, og la til at det var mange håndverkere som arbeidet i kjelleren på den tiden.