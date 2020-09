Bertheussen: Ble vekket til hakekors på bilen

Den 55 år gamle tiltalte kvinnen startet tirsdag sin egen forklaring om det første hendelsen knyttet til parets bolig 6. desember 2018. Da Tor Mikke Wara sto opp på morgenen, oppdaget han at noen hadde tagget et hakekors på bilen og skrevet på veggen. Der sto det «rasisit» og på bilen var det skrevet «rasist».

I retten fortalte Bertheussen at det var Wara som vekket henne om morgenen. I motsetning til hva som var vanlig, insisterte han på at hun måtte stå opp og se ut.

– Han sa noen har tegnet et hakekors på bilen. Jeg sa: Det er ikke noe hakekors. Jeg ble slått ut, sa Bertheussen på spørsmål fra statsadvokat Frederik Ranke.

Bertheussen er tiltalt for angrep på demokratiet gjennom brannstiftelse, skadeverk og trusler mot ledende politikere, blant dem sin samboer som var justisminister da hendelsene utspant seg vinteren og våren 2018/2019. Tiltalen omfatter i alt 15 punkter, men Bertheussen har nektet straffskyld på alle punkter.

Påtalemyndigheten mener Bertheussen iscensesatte alle hendelsene i tiltalen som en form for reaksjon mot teaterstykket "Ways of Seeing" som var satt opp på Black Box Teater høsten 2018, og hvor bilder av parets bolig var brukt.