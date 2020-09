Stadig flere nekter å godta førerkortbeslag

Folk satser på at politiet ikke klarer å overholde fristene de er pålagt, sier Utrykningspolitiet (UP) til Adresseavisen. Blant annet er det en frist på tre uker før trafikksaker sendes til retten.

– Vi ser at sjåførene bare sjelden utfordrer eller er uenige i målingene. De innrømmer ofte å ha kjørt for fort, og godtar botens størrelse, men godtar ikke tapsperioden. Dette betyr at en større andel saker krever mer påtaleressurs og tar lengre tid, sier Ellen Moksnes Andresen. Hun er kontaktjurist for UP og jobber ved Felles Straffesaksinntak (FSI) hos politiet i Trøndelag.

Andersen sier at om lag en tredel av dem som stoppes, ikke godtar inndragelsen. Det bidrar til merarbeid for politijurister og øker arbeidsmengden for rettsvesenet.

– Det virker som om det har bredt seg en oppfatning om at folk kan slippe unna eller slipper billigere dersom de nekter å gå med på førerkortbeslag. Dette stemmer jo ikke, sier distriktsleder Anders Sjøtrø i UP i Midt-Norge til avisen.

Fram til mai i år mistet så mange som 2.487 personer førerkortet sitt på grunn av høy fart i Norge. Det er en økning på 20 prosent i forhold til samme periode i fjor.