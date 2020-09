122 nye bekreftede koronatilfeller siste døgn

Det var ved midnatt natt til mandag registrert 12.276 koronasmittede personer i Norge, viser foreløpige tall. Det er en økning på 122 tilfeller siste døgn.

Til sammen er økningen de to siste dagene på 197 meldte tilfeller, ifølge tallene fra det nasjonale meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS).

Grønt lys for omstridt lovforslag

Det britiske Underhuset har med 340 mot 263 stemmer gitt foreløpig grønt lys for et omstridt lovforslag som strider mot brexitavtalen landet har inngått med EU. Den foreløpige godkjenningen betyr at Underhuset går videre med fire dager med kritisk gjennomgang av teksten i løpet av denne og neste uke. Etter det blir lovforslaget endelig vedtatt eller nedstemt.

Statsminister Boris Johnsons regjering innrømmer at lovforslaget krenker folkeretten, men kaller det en forsikring i tilfelle Storbritannia går ut av EU uten en avtale. EU og fem tidligere britiske statsministre kritiserer lovforslaget.

Ulykke om bord på norsk fartøy

En person er fløyet med redningshelikopter til Hammerfest sykehus etter en ulykke om bord på et norsk fartøy øst for Måsøy i Måsøy kommune i Finnmark.

– Det har vært en ulykke om bord. Det var såpass alvorlig at han måtte fraktes til sykehus, sier redningsleder Frode Iversen ved Hovedredningssentralen i Nord-Norge til NTB.

100.000 nye Amazon-jobber

Handelsgiganten Amazon utvider staben med ytterligere 100.000 nye fulltids- og deltidsstillinger i USA og Canada som følge av økningen i netthandel under koronapandemien.

Amazon leide inn rundt 175.000 midlertidig ansatte i de første månedene av pandemien for å kunne ta unna den uventede etterspørselen som netthandelen medførte. I mai kunngjorde selskapet at 70 prosent av de midlertidig ansatte får fast ansettelse.

Massegrav i Panama

En ny massegrav er avdekket i Ngabe Bugle-regionen i Panama etter at en leder for en sekt som mistenkes for å kobles til massegraven, ble pågrepet i forrige måned. Det opplyser statsadvokat Azael Tugri, som legger til at det foreløpig ikke er mulig å fastslå kjønn eller antall døde.

Saken settes ikke i sammenheng med sekten Guds nye lys, som politiet mener sto bak en massegrav som ble funnet et annet sted i samme region i januar i år. Der ble levningene etter en gravid kvinne og seks barn ble funnet.