Fjord Line varsler flere permitteringer

Mandag satt ledelsen i selskapet for å diskutere kostnadskutt, og de neste dagene blir omfanget av permitteringene klart.

– Vi vet at det kommer permitteringer, men vi vet ikke hvor mange og hvem det er snakk om, sier kommunikasjonssjef Flemming Hofmann Tveitan til E24.

Selskapet har om lag 700 ansatte, men antallet varierer gjennom året. Totalt har rederiet tidligere permittert 18 personer i Sandefjord og Strömstad som følger av at skipet MS Oslofjord ligger til kai, skriver Sandefjords Blad , som først skrev om saken.

Avisen har tidligere omtalt at rederiet taper hundrevis av millioner kroner på at skipet ligger til kai i Sandefjord.

Fjord Line har fortsatt daglige avganger til Danmark fra Bergen, Stavanger og Langesund, til tross for myndighetenes reiserestriksjoner.

For litt under to uker siden ble det kjent at Color Line er nødt til å kutte 250 millioner i kostnader fra og med neste år. Dermed forsvinner 300 årsverk.