Billakkbrannen i Bodø under kontroll – ingen skadd

Klokka 9.19 mandag opplyste Nordland politidistrikt at de hadde fått inn melding om brann i Stormyrveien og at nødetatene var på vei. 40 minutter senere meldte politiet at brannmannskapene hadde kontroll over ilden.

Da de kom fram ble det bekreftet at det brant på taket av et billakkeringsverksted.

Operasjonsleder Mari Lillestø sier til NTB at alle personer er gjort rede for og er samlet i et evakueringssenter i nærheten. Politiet opprettet en sikkerhetssone på 50 meter.

– Senteret ligger i et industriområdet og flere av byggene der ble evakuert, sier Lillestø.

Flere bedrifter i nærheten er evakuert, alle ansatte skal være gjort rede for.

I 10-tiden pågikk det etterslukking på stedet. Politiet har satt i gang etterforskning av brannen.