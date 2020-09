Myndighetene slår tilbake mot falske tekstmeldinger

Bare på ett døgn i august stoppet Telenor mer enn 45.000 falske eller svindelrelaterte tekstmeldinger.

– Altfor få er oppmerksomme på at det er nesten like lett å sende en falsk SMS som en ekte, sier cyberekspert og seniorrådgiver Vidar Sandland i Norsk Senter for Informasjonssikring (NorSIS).

Ifølge Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) sperret Telenor 45.000 svindelrelaterte tekstmeldinger på ett døgn nå i august. En av svindelteknikkene som gjør at meldingen stoppes, er falsk avsender, såkalt SMS-spoofing.

– De aktørene som bedriver med denne type ulegitimerte manipuleringer av avsenderadressen, sitter ofte utenfor Norge, sier seniorrådgiver Johannes Vallesverd i Nkom.

I alt ble det sendt rundt 20 millioner tekstmeldinger gjennom Telenors system denne ene dagen.

De falske tekstmeldingene brukes primært til å lure mottakeren til å gi fra seg brukernavn, passord eller kredittkortinformasjon.

– Du kan også bli bedt om å laste ned et program som i verste fall gir de kriminelle full tilgang til kamera, mikrofon, filer og tekstmeldinger. Det er bare fantasien som setter stopper for bruken av dette, sier Sandland.

Han presiserer at nedlasting av denne typen overvåkingsapper i de aller fleste tilfeller er en utfordring knyttet til Android-telefoner.

På oppdrag fra Justisdepartementet arrangerer NorSIS i høst Nasjonal sikkerhetsmåned. Et mål med kampanjen er at flest mulig norske virksomheter gjennomfører et opplæringsopplegg for sine ansatte.