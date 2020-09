Microsofts Tiktok-bud avvist

Kinesiske Bytedance avviser Microsofts bud på den amerikanske delen av videoappen Tiktok. Det kunngjorde Microsoft selv i natt, norsk tid.

Flere amerikanske medier skriver at Bytedance i stedet sier ja til et bud fra IT-giganten Oracle, men dette er ikke blitt bekreftet, og verken Oracle eller Bytedance har kommentert saken. President Donald Trump har av hensyn til USAs nasjonale sikkerhet krevd at Bytedance selger Tiktoks virksomhet i USA til et amerikansk selskap.

Kinesisk database lekket

Personopplysninger fra 2,4 millioner mennesker i en rekke land er blitt lagret i en kinesisk database med kobling til landets etterretning. Det melder et konsortium av medier fra flere land etter å ha fått tilgang til lekkede opplysninger fra basen.

Databasen er satt sammen av det Shenzhen-baserte selskapet Zhenhua Data, som blant annet har Kinas kommunistparti blant sine største klienter. Zhenhua Data har ikke svart på henvendelser om saken.

IT-sammenslåing gir ny gigant

Den japanske holdingselskapet Softbank selger sine aksjer i det britiske mikroprosessorselskapet Arm Holdings til amerikanske Nvidia for 40 milliarder dollar.

Beløpet, tilsvarende 360 milliarder kroner, ble kunngjort i natt. Avtalen må behandles av myndighetene i Storbritannia, USA, Kina og EU før den kan få grønt lys.

75 nye bekreftede koronatilfeller siste døgn

Det var ved midnatt natt til mandag registrert 12.154 koronasmittede personer her i landet, viser foreløpige tall. Det er en økning på 75 tilfeller siste døgn.

Økningen er på samme nivå som dagen før, da det ble registrert 76 nye tilfeller. Til sammen er økningen de to siste dagene på 151 meldte tilfeller, ifølge tallene fra det nasjonale meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS).

Thiem vant sin første Grand Slam-tittel

Dominic Thiem tapte de to første settene og så ut til å bli utklasset av Alexander Zverev, men kom tilbake og vant finalen i US Open.

Den 2.-seedede østerrikeren fullførte en etterlengtet triumf med sifrene 2-6, 4-6, 6-4, 6-3, 7-6 (8-6). Det er seks år siden forrige gang en mannlig tennisspiller vant sin første Grand Slam-tittel.

Ventura med best plassering i PGS-touren

Kristoffer Ventura kjempet lenge om seieren i helgens PGA-turnering i California, men etter en bogeyfri runde på 70 slag endte han fire slag bak vinneren.

Han spilte en stabil sisterunde, men ikke like godt som de to foregående dagene av turneringen. Han sikret seg likevel sin beste plassering så langt på PGA-touren og rundt to millioner kroner i premiepenger.