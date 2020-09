Greenpeace krever at regjeringen får full oversikt over metangassutslipp

Organisasjonen har i sommer dokumentert metanlekkasjer i Nordsjøen som de mener har vart i 30 år. Greenpeace Norges leder, Frode Pleym, frykter det lekker ut opp mot 30.000 tonn metan fra borehull hvert eneste år.

– Vårt krav til regjeringen er at de får full oversikt over utslippene på norsk sokkel, og deretter setter i gang tiltak. Det handler om å plugge gamle brønner, og sørge for at det i framtiden ikke blir boret i nærheten av disse gasslommene, sier Pleym til NRK.

Statssekretær Vegard Einan (H) i Arbeids- og sosialdepartementet sier at Petroleumstilsynet arbeider med å få oversikt over lekkasjene.

– Når det gjelder spørsmålet om å tette metanlekkasjer, er det så langt på norsk sokkel ikke rapportert tilfeller der mengden har vært så stor at det vil være praktisk mulig å samle opp eller stoppe boblene som pipler ut, sier han til NRK.