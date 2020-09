Kioskran i Trondheim

Kioskranet skjedde like etter klokken 19 søndag kveld, men det tok 20 minutter før politiet ble varslet.

– Det er brukt en gjenstand i ranet, men hva slags type gjenstand det er kan jeg ikke si noe om. Det er kun snakk om én gjerningsperson, og jeg kan heller ikke si noe om hva slags gods den fikk med seg, av hensyn til etterforskningen, sa operasjonsleder Øystein Sagen i Trøndelag politidistrikt til NTB i etterkant av ranet.

Ettersom det tok så lang tid før politiet ble varslet, antar politiet at gjerningspersonen har kommet seg et stykke på vei.

Innsatsleder Håkon Jørgensen sier til Adresseavisen at politiet valgte å bevæpne seg ettersom det dreide seg om et ran. Han opplyser at personen som ranet kiosken fikk med seg tobakk.

Det var bare en person på jobb da ranet skjedde.

– Den ansatte er ikke skadd, men er preget etter ranet. Det er selvfølgelig en trasig opplevelse når slikt skjer, sier Jørgensen til Adresseavisen.