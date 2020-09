Tidligere dommer blir et tema i Bertheussen-saken

Bertheussen er tidligere dømt tre ganger på 1980-tallet. To ganger fikk hun en betinget dom og en gang en ubetinget straff på 30 dagers fengsel. Sakene gjaldt tyveri, bedrageri og falskneri.

Statsadvokat Frederik Ranke sier til NTB at tidligere dommer mot Bertheussen ligger blant sakens dokumenter.

– Det vil nok bli lagt fram noe fra dommene mot slutten av hovedforhandlingen, sier han.

Statsadvokat Marit Formo sier til Filter Nyheter at aktoratet vil redegjøre for i hvilken grad de mener de tidligere dommene har betydning for om Bertheussen har utført forholdene hun nå er tiltalt for.

Vektlegges vanligvis ikke

55-åringens forsvarer, advokat John Christian Elden, sier til NTB at dersom påtalemyndigheten trekker fram tidligere dommer mot Bertheussen, vil forsvaret ta det opp når det eventuelt skjer.

– Ingen kan eller skal dømmes for sin fortid i Norge, men jeg ser politiet av og til prøver seg på dette når de mangler bevis. En tidligere dom er selvsagt intet bevis for et nytt lovbrudd, sa Elden til Filter Nyheter i september i fjor.

Ina Strømstad i Dommernes mediegruppe har uttalt til Dagbladet at tidligere avgjørelser kan ha betydning for straffen, men at det normalt ikke skal legges vekt på dommene når de er mer enn ti år gamle.

– Avgjørende bevis for skyldspørsmålet har tidligere domfellelser ikke, sa hun, og understreket at hun uttalte seg på generelt grunnlag.

De første forholdene

Før tidligere forhold legges fram i sal 250 i Oslo tingrett, skal retten ta for seg hver enkelt hendelse Bertheussen er tiltalt for. De omfatter blant annet brannstiftelse, trusselbrev og hærverk.

Ifølge fremdriftsplanen er det lagt opp til at hun skal forklare seg seks ganger om de forskjellige postene i tiltalen, før øvrige vitner føres.

De to første forklaringene kommer til uka. Tirsdag dreier det seg om hendelsen natt til 6. desember 2018. Bertheussen er tiltalt for å ha skrevet ordet «rasisit» på huset og tegnet et hakekors og skrevet «rasist» på familiens bil. I tillegg stakk en hyssing ut av bensintanken på bilen, noe som ble ansett som et forsøk på å tenne på den.

Helseapp

Dagen etter vil en etterforsker fra Politiets sikkerhetstjeneste (PST) gå gjennom bevegelser registrert på mobiltelefonen til tiltalte gjennom en helseapp.

Torsdag skal Tor Mikkel Wara avgi sitt vitneprov som fornærmet i saken. Da vil det også bli avspilt et intervju som Wara gjorde dagen etter hærverket i desember, der han kaller det for et angrep på demokratiet, noe også han samboer er tiltalt for.

17. januar året etter brant det i søppelkassa på utsiden av samboerparets hus. Det første av flere trusselbrev er også knyttet til denne dagen. Bertheussen vil forklare seg om det fredag.