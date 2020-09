Resultatløs leteaksjon etter mann på Galdhøpiggen



Letemannskapene har søndag morgen ikke funnet mannen som kom bort fra resten av følget sitt på tur til Galdhøpiggen lørdag.

Mannen i slutten av 30-årene skulle gå til Galdhøpiggen. Været i området er elendig, med sterk vind, temperaturer under null og snøbyger.

Mann døde etter utforkjøring på privat vei i Hedmark

En mann i 20-årene mistet natt til søndag livet i en utforkjøring ved Stavsjø i Ringsaker. Ulykken skjedde på en gårdsvei.

Politiet fikk melding om hendelsen klokken 2.52, og ulykken skjedde like før.

Dødstallet i USAs skogbranner øker

Redningsarbeidere har funnet tre flere døde i et utbrent område nord i California i USA. Dermed har 22 mennesker omkommet i de enorme skogbrannene i delstaten.

Mange er fortsatt savnet i brannene som herjer California og Oregon. Bedre værforhold på vestkysten av USA har gitt brannmannskapene en hjelpende hånd i kjemper mot skogbrannene.

Migranter fra dansk skip får gå i land på Sicilia



De 27 migrantene som 4. august ble reddet av det danske tankskipet Mærsk Etienne, får gå i land på Sicilia i Italia etter mer enn fem uker til sjøs.

Fredag ble migrantene flyttet over til redningsskipet Marie Jonio, som nå har fått lov til å legge til i havnebyen Pozzallo, opplyser hjelpeorganisasjonen Mediterranea Saving Humans.

Ventura i seierskampen i California etter storspill

Kristoffer Ventura fortsetter storspillet i PGA-turneringen i California. Etter 12 spilte hull i Napa lørdag var nordmannen sju slag under par for dagen, og på det tidspunkt ledet han turneringen med to slag til gode på nærmeste konkurrent.

Da alle hadde spilt ferdig, var Ventura på delt 4.-plass ett slag bak ledertrioen Brian Stuard, James Hahn og Cameron Percy.

Osaka vant US Open med mektig vending mot Azarenka

Viktoria Azarenka fikk smake sin egen medisin da Naomi Osaka vendte lørdagens singlefinale og vant US Open for annen gang med 1-6, 6-3, 6-3.

– Etter det første settet tenkte jeg at det ville være veldig flaut å tape kampen på mindre enn en time, så jeg bestemte meg for at jeg måtte jobbe hardt for å unngå det, sa Osaka etter kampen.