Sian møtt med støykonsert på Hamar

Markeringen startet klokka 13 med en appell fra Sian-leder Lars Thorsen der han snakket om det gruppen kaller islamproblemet. Thorsen kritiserte samtidig politiet for å tillate ordensforstyrrelser og de om lag 150 frammøtte motdemonstrantene for å utsette Sian for «støyterror».

Sian står for Stopp islamiseringen av Norge.

Det var satt opp barrikader for å holde Sian-aktivistene og motdemonstrantene fra hverandre, og politiet hadde møtt mannsterkt opp.

Motdemonstrantene ropte slagord, viste fingeren, trommet og ristet i barrikadene og spilte på trompet og blokkfløyter for å overdøve Sian-lederen.

Ingen større uroligheter



Tre personer ble bortvist fra stedet på grunn av ordensforstyrrelser, ifølge Innlandet politidistrikt. Markeringen ble avsluttet rundt klokka 15 uten større uroligheter.

Da Sian til slutt forlot stedet, sang motdemonstrantene «Seier'n er vår».

I en pressemelding skriver Innlandet politidistrikt at de er fornøyd med at demonstrasjonen gikk fredelig for seg, og at de hadde god kontroll under markeringen.

– De fremmøtte har forholdt seg til politiets sikkerhetstiltak, og vi ønsker å takke Hamars befolkning som har fulgt politiets oppfordringer, sier stabssjef Pål Erik Teigen.

Bråk i Bergen og Oslo



Det har de siste ukene utartet til bråk og vold i forbindelse med flere av Sians markeringer.

I Bergen ble Thorsen angrepet av ungdommer, mens politiet slo hardt ned på motdemonstrantene.

I Oslo rev Sian-profilen Fanny Bråten i stykker og spyttet på sider fra koranen under en markering som ble arrangert utenfor Stortinget, og 29 demonstranter ble satt i arresten.