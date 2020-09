43 nye smittetilfeller i Bergen: – Ganske voldsomt

Dermed er 222 personer i Bergen registrert smittet den siste uka. Totalt er det registrert 1.154 smittetilfeller i byen siden 28. februar.

– Dagens tall på 43 er det høyeste tallet på nysmittede som er registrert i Bergen. Selv om det ikke er helt sammenlignbare størrelser med tanke på testkriteriene som lå til grunn i vår, er 222 nye smittetilfeller i Bergen på én uke ganske voldsomt når man til sammenligning hadde 278 tilfeller i Bergen i hele mars, sa byrådsleder Roger Valhammer (Ap) på lørdagens pressekonferanse.

Av de 43 nye smittede er seks personer over 60 år og 17 personer over 40 år. Valhammer innrømmer at han er bekymret.

Helsebyråd Beate Husa om smittesituasjonen i Bergen. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

– Smittesituasjonen er alvorlig. Coronaviruset er dødelig. Vi frykter flere dødsfall, sier han.

Les også: Bergens byrådsleder kritiserer karantenebrudd

– Nå er det alvor



I tillegg har fire beboere og én ansatt på Gartnermarken sykehjem testet positivt. De blir inkludert i søndagens tall, opplyste helsebyråd Beate Husa (KrF).

– Dette understreker alvoret. Smitten har nådd sårbare grupper, og krafttaket som vi er sammen om nå, handler om å vise solidaritet med dem som er sårbare blant oss, sa Husa.

Tidligere på dagen opplyste Helse Bergen at tre coronasmittede pasienter er innlagt på Haukeland universitetssjukehus, noe som er en økning på to innleggelser fra dagen før.

Trond Egil Hansen, medisinsk fagsjef, ber innbyggerne om å følge smitterådene.

– Nå er det alvor, folkens. Til dere som er smittet eller nærkontakter: Følg reglene til punkt og prikke. Til dere andre: Følg de generelle smitterådene, sier Hansen.

Les også: FHI: Smitten i Norge nesten doblet



Utsikt over Bergen sentrum og Vågen fra Fløyen. Foto: Marianne Løvland / NTB scanpix

Anbefaler munnbind

Tirsdag innførte Bergen kommune en grense på ti personer på private sammenkomster. På offentlige innendørsarrangementer er grensen satt til 50 personer.

Det ble også innført besøksrestriksjoner på kommunale helseinstitusjoner. Byrådet nedsatte også kommunal kriseledelse i inntil ti dager for å håndtere situasjonen mest mulig effektivt.

Tidligere i uka vedtok byrådet i Bergen å anbefale bruk av munnbind som ett av flere tiltak for å stanse smittespredningen i byen. Tiltakene i Bergen ble utarbeidet i samråd med Folkehelseinstituttet.