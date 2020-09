Mann i 20-årene tiltalt for tre voldtekter

Mannen er tiltalt for to grove voldtekter av to kvinner. Ifølge tiltalen fant voldtektene sted i Oslo i september 2017 og februar 2018.

Ifølge tiltalen hadde han også seksuell omgang med en tredje kvinne som var ute av stand til å motsette seg handlingen. Det skal ha skjedd på et hotell i Sverige for fire år siden.

Rettssaken starter i Oslo tingrett onsdag morgen og varer til fredag ettermiddag.