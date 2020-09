VG: 600 studentmillioner står ubrukt

Kunnskapsdepartementet vil ikke love at de 600 millionene vil komme studentene til gode senere.

– Det kan vi ikke love nå, men vi følger utviklingen. Slik det ser ut nå, har de fleste studentene en grei økonomi. Vi må også veie bruken av disse pengene opp mot andre studenttiltak, som for eksempel bygging av flere studentboliger, sier minister for forskning og høyere utdanning, Henrik Asheim (H) til VG.

Studentene måtte ta opp et ekstralån på 18.000 kroner for å få ut et stipend på 8.000 kroner.

– Det har nok ført til at mange studenter ikke søkte fordi de ikke ville øke lånebelastningen sin, sier Simen Oftedahl, som er student og nestleder i Velferdstinget for studenter i Gjøvik, Ålesund og Trondheim.

For noen studenter har nok ordningen også vært ukjent, legger han til.