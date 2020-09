Bistandsadvokat vil at barnedrapssiktet mor etterforskes for underslag

– Vi er kjent med at hun bevisst tømte barnas bankkontoer i forbindelse med at hun skal ha drept dem. Vi har bedt om at det etterforskes som underslag fra barna, og politiet har bekreftet at de har tatt beslag i pengene, sier advokat John Christian Elden til VG.

Elden er bistandsadvokat for de to avdøde barnas far.

De to barna ble funnet døde søndag 19. juli da brannvesenet rykket ut på en kontroll av et mulig branntilløp i en leilighet på Skårer i Lørenskog kommune. Brannmannskapene fant den 35 år gamle kvinnen kritisk skadd sammen med de to livløse barna i leiligheten.

VG skriver at politiet mener moren kvalte de to mindreårige barna i løpet av natten eller tidlig om morgenen denne søndagen.