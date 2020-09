Bedragerisiktede menn kan utleveres til Norge

Det har en israelsk domstol besluttet, skriver Stavanger Aftenblad.

Norsk politi har fått medhold fra en israelsk domstol i at de to mennene på 28 og 29 år kan utleveres til Norge etter gigantbedrageriet mot et energiselskap i Stavanger. Begge de siktede er opprinnelig fra Italia, men 29-åringen er også israelsk statsborger.

Sørvest politidistrikt mener de to mennene tilhører et internasjonalt, kriminelt nettverk som har spesialisert seg på å rundlure næringslivsledere. Svindelen mot energiselskapet Edisons norske hovedkontor i Stavanger i fjor høst er trolig norgeshistoriens største bedrageri.

– Vi har fått en muntlig bekreftelse på at vi har fått medhold i vår begjæring om utlevering fra en rettsinstans i Israel. Vi er også informert om at kjennelsen kan ankes. Vi vet derfor ikke når de to mennene eventuelt blir overført til Norge, sier politiadvokat Rune Gjertsen i Sørvest politidistrikt til Stavanger Aftenblad.

Ifølge Gjertsen har de to mennene 30 dager på seg til å bestemme om de vil anke utleveringsavgjørelsen. De to siktede ble begjært utlevert til Norge 1. desember i fjor.

Pengene som Edison Norge ble lurt til å betale skal ha blitt overført til bankkontoer i Hongkong. Pengene er ikke kommet til rette.