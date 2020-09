Høyre ønsker maksgrense for trygd

I forslaget til nytt partiprogram foreslås det å «sørge for at summen av sosiale ytelser ikke overstiger arbeidsinntekt, slik at det lønner seg å jobbe», skriver Klassekampen.

Heidi Nordby Lunde, Høyres arbeidspolitiske talsperson og medlem av programkomiteen, sier at det innebærer å sette et samlet tak på hvor mye en person kan motta i sosiale ytelser.

– Det er mange som i dag har lovfestede rettigheter hvor summen av ytelser fort kan overstige det man ville fått dersom man gikk ut i arbeid, sier Lunde.

– Det er mange ordninger som når de legges oppå hverandre, kan bli en terskel for å komme inn i arbeidslivet fordi det ikke vil lønne seg, sier Lunde, som sier taket bør være en normal lønning i et lavterskelyrke, og nevner butikk- og lagerarbeid som eksempler.

Arbeidspolitisk talsperson Rigmor Aasrud i Arbeiderpartiet reagerer kraftig på forslaget.

– Hvis vi skal begynne med et kronetak, er man over på et helt annet trygdesystem, sier Aasrud, som kaller forslaget en fattigdomsfelle.