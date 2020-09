Mann dømt til fengsel etter å ha jukset til seg 600.000 kroner i coronastøtte

Dette er en av de første rettssakene der noen er både tiltalt og dømt for å ha lurt til seg penger fra coronastøtten, skriver NRK.

Mannen i 40-årene opplyste at han hadde tapt inntekter i to firmaer, men dette viste seg å ikke stemme. Mannen var daglig leder og styreleder i to selskaper som han selv hadde opprettet, men disse hadde ingen omsetning.

Den tiltalte møtte denne uka til tilståelsessak i Sør-Østerdal tingrett i Elverum. Der erkjente han at det han hadde gjort, var galt og beklaget.

Tall fra Skatteetaten viser at det er utbetalt vel 6 milliarder kroner i coronastøtte til næringslivet. Omtrent 18.000 søknader til en verdi av om lag 1,3 milliarder kroner er avslått før utbetaling.

– Det er åpnet om lag 800 kontrollsaker, men så langt er det ingenting som tyder på omfattende misbruk av kompensasjonsordningen for næringslivet, sier fungerende direktør for divisjon innsats i Skatteetaten, Stine Olsen.

Skatteetaten har så langt sendt tre anmeldelser til Økokrim og politidistriktene.