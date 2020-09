Ropstad vil ikke stille ultimatum om flyktninger eller bistand

Fremskrittspartiet har krevd kutt i bistanden og en reduksjon i antall kvoteflyktninger for å kunne støtte regjeringens statsbudsjett i høst og rettet dermed skytset mot noen av Kristelig Folkepartis hjertebarn.

Ropstad, som også er barne- og familieminister, talte til KrFs landsstyre fredag. Han gjorde det klart at Granavolden-avtalen er forutsetningen for forhandlingene.

– På Granavolden i fjor fikk vi gjennomslag for at 1 prosent av BNI skal gå til bistand. Det vil være en forutsetning for KrF også i neste års budsjett, sa han til applaus fra salen.

I avtalen fra 2019 heter det at antall kvoteflyktninger skal videreføres. Det betyr 3.000, bekrefter Ropstad.

– Betyr det absolutte krav?

– Vi stiller ikke ultimatum og forhandler heller ikke gjennom mediene, men alle vet hvor viktig disse spørsmålene er for KrF, sier han til NTB.

Vil hente tilbake velgere

Til tross for at partiet lenge har ligget under sperregrensen, slår Ropstad an en optimistisk tone og ber partiet gå løs på jobben med å få velgere «over gjerdet».

– Jeg tror potensialet for KrF er stort, sier han til NTB.

Partilederen tror KrF kan hente tilbake velgere som har gått til både Senterpartiet, Arbeiderpartiet og Høyre.

Tilbake til førskolen

Blant sakene partiet kan komme til å lokke med, er et løfte om å gjøre førsteklasse om til en førskoleklasse med mer lek. Landsmøtet skal behandle programkomiteens forslag om dette i november.

Ropstad kan også slå i bordet med at partiet har fått gjennomslag for å øke engangsstønaden til over 90.000 kroner til foreldre som ikke har rett til foreldrepenger neste år. Det vil koste totalt 70 millioner kroner å øke summen fra dagens nivå på snaut 85.000.

KrF-lederen frykter ikke at et mørkemann-stemple skal henge ved partiet og skremme velgere.

– Vi er veldig trygge på hvem vi er som parti. Vi vil løfte familiepolitikk, eldreomsorg og fattigdomsbekjempelse. Jeg har stor tro på at det kommer til å vise seg tydelig og gjøre at vi kommer godt over sperregrensen i 2021, sier han.