Ropstad sår tvil om asylsøkere vil bli hentet fra Moria

KrFs landsstyret vedtok i april et krav om å hente barn fra Moria-leiren på den greske øya Lesvos. Onsdag ble det kjent at regjeringen skal hente 50 asylsøkere fra Hellas. De kan også komme fra andre leirer enn Moria.

– Grunnen til at vi nå tar imot barn og familier fra Moria-leiren, er at KrF forhandler fram politikk som er mulig å gjennomføre, sa Ropstad i sin tale til landsstyret fredag.

Men det er ikke sikkert de syriske familiene Norge nå vil hente, vil komme fra den nå nedbrente leiren. Ropstad påpeker at greske myndigheter alt hadde flyttet flere tusen mennesker til fastlandet. Asylsøkerne som hentes, kan derfor ha forlatt Moria for flere måneder siden. Norge kan også hente fra andre leirer i Hellas, bekrefter Ropstad.

– Det viktigste er å hjelpe disse flyktningene, sier han.

– Hvorfor snakker dere hele tiden om Moria-leiren da?

– Fordi beslutningen om at vi skulle hente flyktninger og fastsettelsen av selve antallet ble bestemt før brannen. Utgangspunktet var at situasjonen i Moria-leiren var tragisk før brannen og at det internasjonale samfunnet hadde behov for å hjelpe, sier Ropstad.

Han legger ikke skjul på at KrF gjerne skulle hentet flere og raskere.

– Om Europa får til bedre ordninger i fellesskap, er vi innstilt på å ta flere, sier han.