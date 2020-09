Flertallet av nordmenn vil fortsette med håndsprit

Det viser en undersøkelse fra Norsk coronamonitor fra Opinion. Kun 12 prosent svarer nei, og 4 prosent vet ikke.

– Enkelte av de nye vanene vi får under epidemien, ser ut til å kunne bli mer permanente. Håndspriting ved inngangen til butikker og restauranter vil nordmenn fortsette med, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion i en pressemelding.

Mandag denne uken sa NHO Sercive og Handel at bransjen ønsker å videreføre smitteverntiltak også når pandemien er over. Det samme gjelder for Helsedirektoratet, som mener håndsprit er et av mange tiltak man bør fortsette med for å forebygge spredning av også andre sykdommer som forkjølelsesvirus eller omgangssyke.

I alle landsdeler mener mellom 80 og 90 prosent av de spurte at håndspriten er kommet for å bli. Til sammen 1.356 personer er spurt i undersøkelsen.