Flyselskapene ber regjeringen om kompensasjon for tapte inntekter

På møtet deltok Norwegian-sjef Jacob Schram, konserndirektør Kjetil Håbjørg i SAS, administrerende direktør Stein Nilsen i Widerøe og sjef for bransjeforeningen NHO Luftfart, Torbjørn Lothe.

Fra regjeringen var både næringsminister Iselin Nybø (V) og samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) til stede, samt statssekretærene Geir Olsen og Magnus Thue fra Finansdepartementet.

Ingen lovnader gitt

Næringsminister Iselin Nybø (V) sier til NTB at det var et godt møte, men at ingen økonomiske løfter ble gitt.

– Vi hadde mer overordnede diskusjoner og snakket om litt ulike løsninger, knyttet til både avgifter og tilskudd. Men jeg og Knut Arild Hareide har avtalt bilaterale møter med de enkelte flyselskapene. Så dette er en diskusjon som vil fortsette der, sier Nybø.

– Vi vet jo at luftfarten, ikke bare i Norge, men i Europa og verden, har store utfordringer som følge av virusutbruddet. Land blir røde, og det er generelt mindre reising i samfunnet, og dette er jo selvfølgelig av stor konsekvens for flyselskapene, legger hun til.

Næringsministeren mener luftfarten har et realistisk bilde om at situasjonen kommer til å ta tid.

– Det var et bra og konstruktivt møte. Vi fikk alle lov til å legge fram bekymringene våre veldig konkret – både den krisen vi står i, og hvordan staten kan være med å hjelpe, sa Norwegian-sjef Jacob Schram til E24 på vei ut av møtet.

– Optimistisk

Torbjørn Lothe i NHO Luftfart sier at møtet var konstruktivt, men at det er for tidlig å si hva som kommer ut av det.

– Jeg er optimistisk fordi jeg tror det er absolutt nødvendig for samfunnet Norge å sørge for en levedyktig norsk luftfart fremover. Jeg tror de som sitter i regjeringen, forstår det. Så gjenstår det å se hvordan de vil håndtere det, sier han.

Lothe understreker at formålet med møtet var å gi en beskrivelse av dagens utfordringer for norsk luftfart, og få lagt fram forslag til nødvendige tiltak. Dette dreier seg både om såkalte stimuleringstiltak og behov for kompensasjon med kontantstøtte.

Ønsker videreføring av krisetiltak

Støtteordninger som tidligere har blitt gitt til luftfarten, innebærer blant annet avgiftsfritak, momskutt, kjøp av kapasitet og en egen lånegarantiordning. Men disse tiltakene har imidlertid en varighet til slutten av oktober.

– Det er nødvendig å videreføre fritakene fra en del avgifter som flypassasjeravgiften og redusert moms, sier Lothe. Han mener at fritakene må videreføres ettersom innhentingen ligger lenger fram i tid enn man trodde.