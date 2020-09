Regjeringen vil øke engangsstønaden til 90.300 kroner

Økningen skal gjelde fra 1. januar, røper KrF-leder og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad til avisa.

Han mener det er viktig å skape stabile økonomiske rammer rundt småbarnsfamilier og sier til avisa at KrF har jobbet hardt for å øke denne støtten over tid.

– Det er mange familier som ikke har opparbeidet rettigheter til foreldrepenger, dette er familier med dårlig råd. De store forskjellene mellom foreldre i og utenfor arbeidslivet er uakseptable, sier Ropstad.

Da Solberg-regjeringen ble utvidet med KrF i januar 2019 ble partiene enige om å øke engangsstønaden til 1 G. Får budsjettforslaget flertall, vil det imidlertid fremdeles være et lite stykke igjen. I dag er grunnbeløpet i folketrygden på 101.351 kroner.