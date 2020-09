– På Granavolden i fjor fikk vi gjennomslag for at 1 prosent av BNI skal gå til bistand. Det vil være en forutsetning for KrF også i neste års budsjett, sier Kjell Ingolf Ropstad i sin tale til Kristelig Folkepartis landsstyre fredag.

Frp har sagt de vil kreve kutt i bistanden i høstens budsjettforhandlinger.