Bent Høie: Derfor var det på tide å slutte

– Jeg har sagt at det er tre faser i en statsråds liv, sier Bent Høie til NTB.

– Den første er når du er helt ny. Da tror du at dette klarer du ikke. Så er det fasen der du erkjenner at dette egentlig går ganske greit. Og så er det den siste fasen, der du tror at ingen andre kan gjøre jobben. Og da må du slutte.

Han går ikke av som helse- og omsorgsminister helt ennå. Men fredag trer Høie av etter ti år som 2. nestleder i Høyre. Går alt etter planen, vil landsmøtet velge Tina Bru til å overta.

Et langt perspektiv

Men den påtroppende nestlederen bør nok smøre seg med tålmodighet, mener Høie.

– Skal du være nestleder i Høyre, så må du ha et langt perspektiv. Jeg har vært der i ti år, og nå ønsker jeg Tina Bru lykke til med de ti neste sammen med Erna og Jan Tore i ledelsen, sier han spøkefullt.

Erna Solberg har sittet som leder i Høyre siden 2004 og Jan Tore Sanner som nestleder siden 2008. Begge stiller til gjenvalg på landsmøtet.

Høie, derimot, skal etter planen tiltre som fylkesmann i Rogaland etter valget neste høst. Men han har åpnet for å fortsette som helse- og omsorgsminister hvis Høyre vinner valget … og hvis Solberg vil ha ham.

– Det er veldig mange andre i Høyre også som kan gjøre denne jobben, sier Høie.

– Jeg tenker at jeg gjør den jobben jeg har, så lenge jeg har den.

Erfaring teller

Statsministeren selv holder døra åpen for å la Høie bli sittende og understreker hvor viktig det har vært å ha erfarne statsråder med på laget under koronakrisen.

– Bent har kjempelang erfaring med å være helseminister. Det er en styrke i en vanskelig situasjon at man har den kunnskapen, at man kan sektoren og har den autoriteten i sektoren som gjør at man får ting til, sier Solberg til NTB.

Hun sier hun er lei seg for at Høie nå forsvinner ut av partiledelsen.

– Bent er jo mest kjent for folk som helseminister. Men han er også en allmennpolitiker som er opptatt av veldig mange andre spørsmål, og han er en viktig strategisk tenker i Høyre, sier Solberg.

– Jeg er glad for at jeg fortsatt skal ha ham som helseminister i regjeringen.