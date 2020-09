Høyre holder landsmøte

Høyre holder sitt landsmøte på Gardermoen. Landsmøtet ble utsatt i vår og avvikles nå på én dag. Landsmøtet åpner klokka 12 med partileder og statsminister Erna Solberg, som skal holde tale.

SSB legger fram prognoser for norsk og internasjonal økonomi

Klokka 8 publiserer Statistisk sentralbyrå (SSB) prognoser for norsk og internasjonal økonomi fram mot 2023. I prognosen får vi blant annet svar på om SSB mener toppen er nådd for arbeidsledigheten, når SSB-analytikerne tror den første rentehevingen kommer, og hvordan de ser på utsiktene for internasjonal økonomi.

USA minnes terroren for 19 år siden

Både president Donald Trump og utfordreren Joe Biden har meldt sin ankomst til en minneseremoni i Shanksville i Pennsylvania, der det ene kaprede flyet styrtet på et jorde. Det holdes også en minneseremoni i New York der World Trade Center sto.

Rettsmøte i forbindelse med drapet på George Floyd

En amerikansk domstol skal avgjøre om Derek Chauvin og tre andre tidligere politifolk skal stilles for retten sammen eller hver for seg i forbindelse med drapet på George Floyd i Minneapolis i mai.