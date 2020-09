Greenpeace blokkerer innseiling for norskeid tankskip ved oljeraffineri i Sverige

Greenpeace-fartøyet Rainbow Warrior har ankret opp og står i veien for Grena Knutsens anløp. Skipet er der for å frakte råolje fra Gullfaks-feltet via Preemraff og videre ut i verden.

Den svenske kystvakten, Sjöfartsverket og politiet er på plass. Pressetalsperson Jenny Widén i det svenske politiet sier til TT at politiet er på plass og samarbeider med partene, og at det er for tidlig å si om det er blitt begått noe lovbrudd.

Greenpeace sier CO2-utslippene fra raffineriet i Lysekil vil øke med én million tonn hvert år, om den svenske regjeringen innvilger Preems søknad om utvidelse.

– Sverige er et av de landene i verden som har best forutsetninger til å omstille seg vekk fra olje til et mer bærekraftig samfunn. Beslutningen om utvidelse av Preemraff er en lakmustest for regjeringen, sier Isadora Wronski, som leder Greenpeace i Sverige.

– Det er ikke mulig å være en klimaleder og samtidig tillate en utvidelse av et oljeraffineri som låser oss fast til en fossil infrastruktur i flere tiår framover. Löfven må velge Parisavtalen, ikke Preem, legger hun til.