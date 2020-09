Kulturlivet i Bergen reagerer på innstrammingene

Creo – forbundet for kunst og kultur, reagerer sterkt på tiltakene byrådet har innført. I et brev til kommunen skriver leder Hans Ole Rian at «Bergen stenger feil arena», ifølge nettstedet Kulturplot.

– Til nå har ingen – jeg gjentar; ingen – blitt smittet av coronaviruset på et kulturarrangement i regi av de seriøse kulturarrangørene. Bare det siste poenget skulle tilsi at de restriksjonene vi har hatt fram til nå var mer en tilstrekkelige, skriver Rian i brevet.

Kulturlederne i byen har etterlyser dialog med kommunen etter at de strammet inn på tiltakene tirsdag. Blant annet er det innført begrensninger på 50 personer på offentlige arrangementer, som omfatter både teaterforestillinger og konserter.

– Her har de sviktet i alle ledd, skriver Rian ifølge Kulturplot.

– Symbolpolitikk

Flere av Bergens kulturtopper møtte onsdag pressen for å uttrykke sin mening om de nye coronainnstrammingene, som i første omgang skal gjelde til 18. september. Sjef for Ole Bull Scene, Sølvi Rolland, hevdet overfor NRK at dette «ikke er noen dugnad lenger».

– Jeg føler det er symbolpolitikk. Kommunen fatter disse vedtakene uten å ta en eneste telefon til noen i bransjen. Vi har levd med coronatiltak i månedsvis og har fulgt alle regler, og det har ikke vært noen smitte på noe kulturhus i Bergen, sa hun.

Rolland fikk støtte av DNS-sjef Stefan Larsson som pekte på at Ikea får holde åpent, men ikke teatrene.

Avviser symbolpolitikk

Byrådsleder Roger Valhammer sier han har stor forståelse for frustrasjonen kulturbransjen opplever, men fremholder at byrådet ikke hadde tid til å gå i dialog med hele byens kulturinstitusjoner tirsdag.

– Vi skal selvsagt sørge for god dialog fremover og prøve å gjøre dette minst mulig inngripende, sier Valhammer til NRK. Han avviser at tiltakene er symbolpolitikk.

– Maksbegrensningene er satt etter tydelige råd fra FHI og andre fagfolk. Så tiltakene er smittevernfaglig vurdert, sier Valhammer.