Sentrale beslag presentert i Bertheussen-saken

Politioverbetjent Snorre Mortensen i Politiets sikkerhetstjeneste (PST) forklarte seg detaljert om ransakingen av boligen til tiltalte og hennes samboer, tidligere justisminister Tor Mikkel Wara, i Oslo tingrett torsdag.

Mortensen viste blant annet fram bilder av to magnetlåser i kjelleren som var knyttet til det svært omfattende sikkerhetssystemet i huset og på eiendommen. Etterforskeren forklarte at det var tuklet med begge kontakter slik at de ikke hadde noen alarmeffekt.

– Kontaktplaten var skåret bort og så limt på igjen. Da fulgte magneten med detektoren, sa han.

Et annet beslag var en bred rød tusj som ble funnet i huset og en mindre grønn bensinkanne og en rødspritflaske som sto i garasjen. Dette mener politiet er gjenstander som kan knyttes opp mot hendelsene i tiltalen.

Magnetlås i kjelleren til samboerparet Bertheussen/Wara. Bildet bel lagt fram som bevis i retten tredje dag i Bertheussen-saken. Foto: PST /Politiet / NTB scanpix Foto: Pst /politiet / NTB scanpix

Bertheussen er tiltalt for angrep på demokratiet gjennom brannstiftelse, skadeverk og trusler mot ledende politikere, blant dem sin samboer.

Fikk en sterk reaksjon

Etterforskeren tok retten med fra rom til rom i den store villaen på Røa, som inneholder både et eget profesjonelt bakeri og et innendørs svømmebasseng der det var stablet opp en mengde pappesker.

Mortensen sa at tiltalte fikk en ganske sterk reaksjon da de ringte på og opplyste om at de kom for å ransake og at hun var siktet i saken.

– Hun svarte: «Jeg kan ikke tro at dette skjer». Hun ble kortpustet og forklarte at hun hadde en panikkangst, forklarte han. Han avsluttet denne delen av forklaringen med å si at hun kom til hektene igjen.

Før Mortensen tok plass i vitneboksen, hadde sakens etterforskningsleder beskrevet for retten hvordan politiet gradvis utelukket mulige gjerningspersoner.

Teater-utløst

Det startet med at noen natt til 6. desember 2018 skrev «rasisit» på veggen på samboerparets bolig på Røa i Oslo og tegnet et hakekors og tusjet «rasist» på bilen utenfor.

Allerede fra begynnelsen er det mye omtalte teaterstykket «Ways of Seeing» inne i politiets arbeid. Påtalemyndigheten mener det er denne oppsetningen som har utløst handlingene Bertheussen er tiltalt for.

– Vi vurderte om handlingen er utført av noen fra «Ways of Seeing», utført av noen som sympatiserer med dem, som vil ramme dem eller som ikke har noe med «Ways of Seeing å gjøre, sa PSTs etterforskningsleder Kim Ruderaas Sæter.

Bertheussens forsvarer John Christian Elden sier han finner det interessant at politiet bekrefter at det er en aktuell teori at det er flere personer som står bak.

– At det ikke behøver å være samme person for de ulike trusselsituasjonene og at de jobber etter den. Det tyder på at det er noe som vi kommer til å følge opp i de videre forhandlingene, sier han til NTB.

Bilder fra politiets bevisoppgave i Bertheussen-saken. Dette trusselbrevet ble funnet i postkassa utenfor samboerparets bolig på Røa i Oslo. Foto: Politiet/ Pst / NTB scanpix

Forsendelsene til Elden

Etterforskningslederen kom også inn på forsendelser til kontoret til Elden.

– Det fremkommer informasjon i brevene som selv ikke PST visste om, blant annet at noen av trusselbrevene var dyppet i hundeurin. Vi fikk de undersøkt av Kripos. De sa at dette gjaldt to av brevene. Avsenderen til Elden har konkret informasjon som ingen andre har, selv ikke politiet, konkluderte Sæter.

Tiltalte valgte å komme inn i rettssalen fra bakrommet hun fulgte saken fra, for å avgi to korte kommentarer. Hun avkreftet at hun har tatt legemiddelet Nozinan og at hun ikke er blitt utredet for det.

Medisinen ble funnet som pulver sammen med bakepulver i postkassa utenfor huset. Det er et legemiddel mot schizofreni og andre psykotiske lidelser.

Hun benektet også at det var kommet en forespørsel fra PST om at samboerparet ville ha en overvåking av eiendommen deres, men bekreftet at det var riktig at hun ikke ville ha kamera og GPS-sporing i bilen.

– Det er løgn, sa hun i retten om at PST hevdet de ikke fikk filme forsiden av huset.



Etter å ha avgitt disse kommentarene, gikk hun ut av salen igjen.

Fredag og mandag er det rettsfri i saken. Tirsdag starter rettsdagen med tiltaltes forklaring, fulgt av ytterligere forklaringer fra politiet om etterforskningen.