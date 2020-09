Bilbrannen ble utløsende i Bertheussen-saken

Etter brannen i daværende justisminister Tor Mikkel Waras bil i mars i fjor, tok PST ut siktelse mot hans samboer Laila Anita Bertheussen.

Politioverbetjent Snorre Mortensen i PST forklarte seg detaljert om ransakingen av samboerparets bolig i Oslo tingrett torsdag. Han sa at tiltalte fikk en ganske sterk reaksjon da de ringte på og opplyste om at de kom for å ransake og at hun var siktet i saken.

– Hun svarte: «Jeg kan ikke tro at dette skjer». Hun ble kortpustet og forklarte at hun hadde en panikkangst, forklarte han. Han avsluttet denne delen av forklaringen med å si at hun kom til hektene igjen.

Før Mortensen tok plass i vitneboksen, hadde etterforskningslederen i Bertheussen-saken beskrevet for retten hvordan politiet gradvis utelukket mulige gjerningspersoner.

Teater-utløst

Bilder fra politiets bevisoppgave i Bertheussen-saken. Det ble tegnet et hakekors og skrevet «rasist» på Wara-parets bil. Rettssaken mot Laila Anita Bertheussen startet i Oslo tingrett tirsdag. Bertheussen, som er samboer med tidligere justisminister Tor Mikkel Wara, er tiltalt for angrep på demokratiet og trusler mot ledende politikere. Foto: Politiet/ Pst / NTB scanpix

Det startet med at noen natt til 6. desember 2018 skrev «rasisit» på veggen på samboerparets bolig på Røa i Oslo og tegnet et hakekors og tusjet «rasist» på bilen utenfor.

Allerede fra starten er det mye omtalte teaterstykket «Ways of Seeing» inne i politiets arbeid. Påtalemyndigheten mener det er denne oppsetningen som har utløst handlingene Bertheussen er tiltalt for.

– Vi vurderte om handlingen er utført av noen fra «Ways of Seeing», utført av noen som sympatiserer med dem, som vil ramme dem eller som ikke har noe med «Ways of Seeing å gjøre, sa etterforskningsleder Kim Ruderaas Sæter i Politiets sikkerhetstjeneste (PST).

Politiet innhentet informasjon fra basestasjoner i området og gjorde rundspørringer i området, uten å finne noe som kunne bidra til å finne ut hvem som sto bak hærverket. Sæter la til at det heller ikke var noe kollektivtrafikk som gikk i området i det aktuelle tidsrommet.

Bilder fra politiets bevisoppgave i Bertheussen-saken. Dette trusselbrevet ble funnet i postkassa utenfor samboerparets bolig på Røa i Oslo. Foto: Politiet/ Pst / NTB scanpix

Trusselbrev

I februar ble det sendt et trusselbrev til ekteparet Ingvil Smines Tybring-Gjedde og Christian Tybring-Gjedde.

– Brevet var adressert til feil hus, men hadde likevel endt opp i deres postkasse, bemerket han.

Mens boligen til Bertheussen og Wara ble filmet og brukt i teaterstykket, var ikke boligen til ekteparet Tybring-Gjedde det.

– Ingen knyttet til «Ways of Seeing» hadde gjennomført filmingen. Da ville de sendt brevet til riktig bolig. Den eller de som sto bak, hadde tilgang til Folkeregisteret, hadde spanet på Tybring-Gjedde eller kjente dem personlig, sa etterforskningslederen.

Medisin

Laila Anita Bertheussen (55) var ikke på plass da rettsdagen begynte i Oslo tinghus torsdag, men etter lunsjpausen valgte hun å komme inn i salen for å avgi to korte kommentarer. Hun følger saken på skjerm fra et bakrom.

Hun kom inn for å avkrefte at hun har tatt legemiddelet Nozinan og at hun ikke er blitt utredet for det. Medisinen ble funnet i et pulver i en oversendelse til kontoret til hennes forsvarsadvokat John Christian Elden. Det er et legemiddel mot schizofreni og andre psykotiske lidelser.

Hun benektet også at det var kommet en forespørsel fra PST om at samboerparet ville ha en overvåking av eiendommen deres, men bekreftet at det var riktig at hun ikke ville ha kamera og GPS-sporing i bilen.

Etter å ha avgitt disse kommentarene, gikk hun ut av salen igjen.

Teater og kronikk

Dag tre i saken mot 55-åringen skulle egentlig startet med en gjennomgang av etterforskningen til PST.

I stedet ba Elden om at det ble avspilt ytterligere ti minutter fra stykket «Ways of Seeing» som retten fikk se en halv time av onsdag. I tillegg leste han en kronikk Bertheussen fikk på trykk i VG etter at teateroppsetningen var blitt vist i november 2018.

Påtalemyndigheten mener at det er hennes reaksjoner på dette stykket, der samboerparets hus i Oslo ble filmet, som danner bakteppet for hendelsene hun er tiltalt for.

I kronikken skriver hun blant annet at «dette er ikke kunst. Det er et grovt overtramp», og kaller det en invasjon av hennes privatliv.