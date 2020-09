PSTs etterforskning rettet seg etter hvert mot Bertheussen

Natt til 6. desember 2018 skrev noen «rasisit» på veggen på boligen i Oslo og tegnet et hakekors og skrev «rasist» på bilen til samboerparet Laila Anita Bertheussen og Tor Mikkel Wara.

Bilder fra politiets bevisoppgave i Bertheussen-saken. Det ble tegnet et hakekors og skrevet «rasist» på Wara-parets bil. Rettssaken mot Laila Anita Bertheussen startet i Oslo tingrett tirsdag. Bertheussen, som er samboer med tidligere justisminister Tor Mikkel Wara, er tiltalt for angrep på demokratiet og trusler mot ledende politikere. Foto: Politiet/ Pst / NTB scanpix

Allerede fra starten er det mye omtalte teaterstykket «Ways of Seeing» inne i

politiets arbeid. Påtalemyndigheten mener det er denne oppsetningen som har utløst handlingene Bertheussen er tiltalt for.

– Vi vurderte om handlingen er utført av noen fra «Ways of Seeing», utført av noen som sympatiserer med dem, som vil ramme dem eller som ikke har noe med «Ways of Seeing å gjøre, sa etterforskningsleder Kim Ruderaas Sæter.

Politiet innhentet informasjon fra basestasjoner i området og gjorde rundspørringer i området, uten å finne noe som kunne bidra til å finne ut hvem som sto bak hærverket. Sæter la til at det heller ikke var noe kollektivtrafikk som gikk i området i det aktuelle tidsrommet.

I februar ble det sendt et trusselbrev til ekteparet Ingvil Smines Tybring-Gjedde og Christian Tybring-Gjedde.

– Brevet var adressert til feil hus, men hadde likevel endt opp i deres postkasse, bemerket han.

Mens boligen til Bertheussen og Wara ble filmet og brukt i teaterstykket, var ikke boligen til ekteparet Tybring-Gjedde det.

– Ingen knyttet til «Ways of Seeing» hadde gjennomført filmingen. Da ville de sendt brevet til riktig bolig. Den eller de som sto bak hadde tilgang til Folkeregisteret, hadde spanet på Tybring-Gjedde eller kjente dem personlig, sa etterforskningslederen.