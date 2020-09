Veteranforeninger kritiske til regjeringens veteranmelding

Den årlige kompensasjonen til veteraner med psykiske skader fra krig har sunket med 80 prosent på fem år, skriver Klassekampen.

Nå frykter flere veteranorganisasjoner at signaler i regjeringens nye veteranmelding – som ble lagt fram tirsdag – vil gjøre det enda vanskeligere å få oppreising.

– Vi er skuffet over det lave ambisjonsnivået. Det gjenstår mye arbeid. Særlig når det gjelder å sikre rettighetene til soldater som får psykiske skader, sier Øystein Wemberg, generalsekretær i veteranforbundet Skadde i internasjonale operasjoner (Siops).

Mens soldater som har fått fysiske skader lettere får den erstatningen de er berettiget til, er situasjonen vanskeligere for dem som sliter med psykiske skader.

Ni veteranforeninger og fagforbund i forsvarssektoren går derfor til det spesielle skrittet å be Stortinget om å stemme for et forslag fra Rødt om å sikre erstatning for skadde veteraner. Dette forslaget innebærer blant annet strenge krav til foreldelse, at advokathonorarer opprettholdes på dagens nivå og at spesialisterklæringer ikke skal kunne settes til side uten ny vurdering.