Tybring-Gjedde avviser lekkasjer i Bertheussen-saken

Det sier hun til NRK torsdag i forbindelse med rettssaken mot Laila Anita Bertheussen som pågår i Oslo tingrett.

– Jeg har en kommentar til det, og det er at jeg har ikke lekket noen opplysninger som er unntatt offentlighet fra regjeringens side. Den slags driver selvsagt ikke regjeringen med i disse sakene. Jeg har heller ikke lekket noen bilder til mediene, det gjorde tiltalte selv, sier Tybring-Gjedde.

Aktor Marit Formo konfronterte Bertheussen i retten onsdag med at hun hadde bedt om hjelp til å lekke saker til mediene av den første hendelsen mot huset og bilen desember 2018 i samtaler mellom henne og Ingvil Smines Tybring-Gjedde og en journalist i Human Rights Service.

Statsadvokat Frederik Ranke uttalte til Aftenposten onsdag at han mener at det var Tybring-Gjedde som videresendte bildene.

– Det var Bertheussen som satte det hele i gang, og Ingvil Smines Tybring-Gjedde som sendte bildene videre til pressen, sier Ranke.

Bertheussen (55) er tiltalt for brudd på straffeloven paragraf 115 for ved bruk av blant annet trusler å ha sørget for at det var en fare for å hindre eller påvirke arbeidet til sin samboer, tidligere justisminister Tor Mikkel Wara (Frp), Ingvild Smines Tybring-Gjedde (Frp) og hennes mann, stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde (Frp).