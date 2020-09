Bertheussen følger rettssaken fra et annet rom

Hennes forsvarer John Christian Elden sa at hun vil følge forhandlingene fra et annet rom på skjerm og komme inn i rettssalen om det er behov for det. Heller ikke hennes samboer Tor Mikkel Wara var til stede i lokalet.

Dag tre i saken mot 55-åringen skulle egentlig startet med en gjennomgang av etterforskningen til Politiets sikkerhetstjeneste (PST).

I stedet ba Elden om at det ble avspilt ytterligere ti minutter fra stykket «Ways of Seeing» som retten fikk se en halv time av onsdag. I tillegg leste han en kronikk Bertheussen fikk på trykk i VG etter at teateroppsetningen var blitt vist i november 2018.

Påtalemyndigheten mener at det er hennes reaksjoner på dette stykket, der samboerparets hus i Oslo ble filmet, som danner bakteppet for hendelsene hun er tiltalt for.

I kronikken skriver hun blant annet at «dette er ikke kunst. Det er et grovt overtramp», og kaller det for en invasjon av hennes privatliv.

Vitnet rettsdagen skulle starte med, PSTs etterforskningsleder i saken, inntok deretter vitneboksen.

Senere torsdag skal en politioverbetjent i PST gå gjennom trusselvurderingen som ble lagt til grunn da Tor Mikkel Wara ble justisminister samt sikkerhetsrådsgivningen som ble gitt.