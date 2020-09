Equinor selger halvparten av havvindprosjekt i USA til BP

Med denne transaksjonen etablerer de to selskapene også et strategisk partnerskap for ytterligere vekst innen havvind i USA, opplyser Equinor i en pressemelding.

Salget har en samlet pris før justeringer på 1,1 milliarder dollar.

Equinor har i dag en eierandel på 100 prosent i både Empire Wind-lisensen, som ligger utenfor kysten av delstaten New York, og Beacon Wind-lisensen, som ligger utenfor kysten av Massachusetts.

Kraftproduksjonen fra hvert område vil være tilstrekkelig til å forsyne over 1 million hjem med strøm, ifølge Equinor.

– Transaksjonen er i tråd med Equinors fornybarstrategi om å sikre tidlig tilgang til attraktive områder for storskala utbygginger, modne utbyggingsprosjekter og skape verdi ved nedsalg fra posisjoner med høy eierandel, skriver selskapet.

Equinor vil fortsette som operatør for begge prosjektene i utviklings-, bygge- og driftsfasen. Havvindparkene vil etter hvert få lik bemanning fra begge selskaper.

– Vi ser fram til å samarbeide med BP som deler vår ambisjon om sterk vekst innen fornybar energi. Partnerskapet understreker begge selskapenes ønske om å akselerere energitransisjonen. Ved å kombinere våre styrker, vil vi sammen kunne utvikle en lønnsom havvindvirksomhet i USA, sier konsernsjef i Equinor, Eldar Sætre.