Corona-unntak ga kraftig fall i skolefravær

Endrede krav til føring av fravær som følge av utbruddet av koronavirus i vår er en viktig årsak til den kraftige nedgangen, ifølge Kunnskaps- og integreringsdepartementet.

Fra og med 13. mars i år og ut skoleåret ble ikke fravær ført på vitnemål og kompetansebevis.

– Dette påvirket fraværsstatistikken, skriver departementet i en pressemelding.

Også dagsfraværet i videregående skole gikk kraftig ned, fra et medianfravær på tre dager i fjor til to dager i skoleåret 2019–2020.

På 10. trinn gikk dagsfraværet ned fra seks til fire dager, mens timefraværet gikk ned fra fem til tre.

Samtidig viser Utdanningsdirektoratets statistikk, som ble lagt fram torsdag, at det var nærmere 5.000 elever som ble stående uten vurderingsgrunnlag i minst ett fag. Det er om lag 300 færre elever enn året før.

– Må følges opp

Også i høst er det gjort midlertidige endringer i fraværsreglene, fordi man ikke vil at elever med koronasymptomer skal gå på skolen.

Kunnskapsminister Guri Melby (V) understreker at elever som er syke, skal holde seg hjemme.

– Samtidig er jeg bekymret for at perioder med fravær skal få langvarige konsekvenser for enkeltelever, sier hun.

– Det er viktig at elevene som er hjemme over lengre tid, blir fulgt tett opp av skolen. Hvis ikke risikerer vi at enkelte aldri kommer tilbake på skolebenken, fremholder Melby.

Den siste tiden har imidlertid diskusjonen gått høyt om hvilken plikt skolene har til å sørge for undervisning både i klasserommet og hjemme når mange elever må holde seg borte fra skolen.

Både Skolenes Landsforbund og Utdanningsforbundet har gitt uttrykk for frykt for at lærerne blir pålagt dobbeltarbeid uten kompensasjon.

«Liten forståelse»

Utdanningsforbundets leder Steffen Handal reagerer på uttalelser fra statssekretær Anja Johansen (V), som sier til Kommunal Rapport at skolene selv må sørge for undervisning både for elever som er på skolen og hjemme.

Handal mener utspillet vitner om liten forståelse for situasjonen mange lærere og ledere nå er i.

– Opplæringsloven sikrer elevene de rettighetene de skal ha. Men å peke på skoleledere og skoleeiere i den situasjonen vi er i nå, og tro at dette uten videre skal løses lokalt, det er provoserende, sier Handal.

LO-tilknyttede Skolenes landsforbund viser til at norske lærere har en arbeidstidsavtale og en arbeidsplan å forholde seg til.

– Arbeid ut over dette er overtid. Lærere kan ikke både være i klasserommet og i tillegg lage digitale opplegg til de som er hjemme, sa forbundsleder Anne Finborud nylig.