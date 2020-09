Kripos: Kraftig nedgang i antall hasjbeslag

Etter at hasj gjennom flere år stadig har vært beslaglagt i flere saker, har det vært en voldsom endring i dette bildet så langt i år. Tallet på hasjbeslag er mer enn halvert sammenlignet med 2019, og beslaglagt mengde er bare en tredel av det som har vært vanlig de siste årene, melder Kripos i forbindelse med offentliggjøringen av sin halvårlige rapport om narkotikabeslag.

Flere internasjonale politiaksjoner mot produsenter og smuglerruter har trolig bidratt til hasjtørke i det norske markedet, men Kripos framhever at også strenge koronarestriksjoner ved grensene har gjort livet vanskelig for narkotikasmuglerne.

– Spesielt har stengte og kontrollerte grenser mellom Marokko og Spania og mellom Spania og Frankrike vanskeliggjort smuglingen. Det har fått betydning for tilgangen på hasj over store deler av Europa, inkludert Norge. Rapporter fra Europol viser også at prisnivået har økt betydelig i samme periode, sier leder Kari Solvik for seksjon for narkotikaanalyse ved Kripos.