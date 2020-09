Mann tiltalt for å smugle kona ulovlig til Norge

Mannen skal blant annet ha organisert, betalt og ledsaget kona og barnas reise. Ifølge tiltalen fant reisen sted i forrige sommer.

I februar 2017 ble kvinnen utvist fra Norge for fem år. Hun ble uttransportert til et europeisk land snaue to måneder etterpå.

Mannen er tiltalt for menneskesmugling og risikerer fengsel i inntil tre år.

Saken behandles av Oslo tingrett 2. november.