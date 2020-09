Bertheussen ville lage teaterinstallasjon til Høstutstillingen

Det kom fram under aktor, statsadvokat Marit Formos utspørring. Tiltalte hadde da avgitt sin frie forklaring i rettssaken der hun hevdet at det er hun som er den fornærmede i saken.

I pausen fikk hun en god klem av sin samboer, tidligere justisminister Tor Mikel Wara (Frp). Den iøynefallende tøyvesken fra første dag var byttet ut med en ny med teksten «Feminist! Ja visst!".

55-åringen er tiltalt for angrep på demokratiet gjennom brannstiftelse, skadeverk og trusler mot ledende politikere, blant dem sin samboer, tidligere justisminister Tor Mikkel Wara (Frp).

Les også: Bertheussen delte ut falske profiler i venninnegruppe på Facebook

Teaterinstallasjon

Installasjonen skulle hete Black Ekkokammer, et ordspill på Black Box Teater som satte opp stykket «Ways of Seeing».

– Det er et lukket rom der du bare inviterer folk som er enig med deg og ikke møter motstand i det hele tatt, svarte hun da aktor ville vite hva hun mente med et slikt rom.

Tegning fra rettssaken mot Laila Anita Bertheussen i Oslo tingrett onsdag. Tegning: Egil Nyhus / NTB scanpix

Ekkokammeret skulle være formet som en svart boks og ligge inne i et hus med samme farge og form som boligen til teaterregissøren bak stykket.

Retten fikk se et utdrag fra denne oppsetningen, som hun anmeldte til politiet. Grunnen var at teateret hadde filmet huset der hun bor med sin samboer Tor Mikkel Wara, som en del av stykket. Handlingene i tiltalen ses i sammenheng med «Ways of Seeing».

Les også: Laila Bertheussen angrep PST i retten

Tull og tøys på Facebook

Notatene til installasjonen og et søknadsskjema til Høstutstillingen 2019, ble lagt ut på en lukket Facebook-gruppe hun ble invitert til å delta i.

– Det var mye tull og tøys i den gruppa. Det var popkorn og et glass vin. Vi kunne nesten vært på kafé, men vi var hjemme og på Facebook, forklarte hun.

Blant medlemmene var Per Sandbergs ekskone og Ingvil Smines Tybring-Gjedde. De tre hovedtemaene var Per Sandberg, Black Box Teater og Oslo-biskop Kari Veiteberg.

Veiteberg ble et tema fordi hun hadde lagt ut et innlegg på Facebook der hun anbefalte teaterstykket som opprørte Bertheussen. Hun ba biskopen flere ganger om å komme med en uforbeholden unnskyldning til alle og omtalte «Ways of Seeing» som et forrykt konspirasjonsteaterstykke.

Biskop Kari Veiteberg var tema under rettsdagen i Oslo tingrett. Foto: Mariam Butt / NTB scanpix Foto: NTB scanpix

Da aktor ville vite hvorfor hun kontaktet sponsorer som kunne bidra økonomisk til oppsetningen, svarte Bertheussen slik:

– Jeg benytter meg av alle lovlige muligheter jeg har til å påvirke.

Les også: Bertheussen ville ha hjelp til å lekke saker til mediene

Beskyldt for fisking

Et par ganger svarte tiltalte krast til aktor og mente hun forsøkte å fiske. Første gang var da hun forklarte at hun gikk i terapi, og Formo ville vite hva slags terapeut det var snakk om.

– Han er psykiater, men han medisinerer meg ikke, hvis det er det du fisker etter, sa tiltalte.

Andre gang skjedde i forbindelse med at Bertheussen ble spurt om en diskusjon da hun hadde skrevet et utkast til et langt innlegg hun ville legge ut på Facebook. Det syntes ikke Wara var noen god idé. Det endte med at innlegget ble lagt ut, men i en forkortet utgave.

– Dette er litt småkrangling mellom to som har bodd sammen i 26 år. Det har ingenting i en rettssal å gjøre, for å være helt ærlig, kommenterte Bertheussen.

– Men Wara er landets justisminister og gir uttrykk for at dette er skadelig for ham dersom du legger det ut, repliserte Formo.

– Han er primært kjæresten min, svarer Bertheussen kort.

– Du fisker etter noe jeg ikke postet, så det synes jeg er veldig ufint å dra fram i rettssalen, sa hun videre.