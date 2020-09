Slovakia, Ungarn og fire nordiske regioner blir «røde»

Det opplyser regjeringen i en pressemelding onsdag ettermiddag.

Årsaken er at landene og regionene ligger over grensen på 20 bekreftede tilfeller per 100.000 innbyggere de siste to ukene.

For tiden er kun Estland, Latvia, Litauen, Kypros og enkelte nordiske regioner betegnet som «gule». Reiser dit vil følgelig ikke medføre karantene ved retur til Norge.