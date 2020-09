Regjeringen vil hente syriske barnefamilier til Norge

Statsminister Erna Solberg (H) kunngjorde onsdag at regjeringen framskynder beslutningen om å ta imot asylsøkere fra Hellas etter brannen i Moria-leiren.

– I den situasjonen og det kaoset som er nå, så er det greit at vi bare kommer i gang, sa hun.

50 personer skal hentes. Norge vil velge seg ut sårbare familier fra Syria med barn, familier som med stor sannsynlighet vil kvalifisere til opphold.

Intervjuet på Teams

Utlendingsdirektoratet (UDI) fikk onsdag beskjed om å starte arbeidet, men hvordan det skal gjennomføres i praksis, er fortsatt ikke kjent.

Tidligere i sommer har UDI gjennomført intervjuer med asylsøkere fra Libya via videotjenesten Teams på grunn av coronarestriksjoner.

Næringsminister Iselin Nybø (V) og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) kunngjorde onsdag at Norge vil hente 50 personer fra asylleiren Moria på øya Lesvos i Hellas. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

UDI-direktør Frode Forfang vedgikk den gang at dette ikke er en fullgod erstatning for å intervjue flyktningene fysisk der de oppholder seg, men mente likevel det er en akseptabel erstatning i enkelte situasjoner.

Om en lignende løsning er aktuelt nå, kunne UDI onsdag ikke svare på. De vil ta kontakt med FNs høykommissær for flyktninger og greske myndigheter for å diskutere praktiske løsninger.

– Vi skal nå planlegge hvordan vi raskest mulig får de 50 personene til Norge. Det er flere utfordringer rundt dette, blant annet utvelgelse og logistikk. I tillegg kommer coronapandemien og brannen i leiren, sier avdelingsdirektør Hanne Jendal i UDI.

– Startet etter corona-opptøyer

Mange tusen migranter og flyktninger er hjemløse etter storbrannen natt til onsdag. Det skal ha oppholdt seg rundt 13.000 mennesker i leiren, som opprinnelig var bygget for i underkant av 3.000.

Brannen brøt ut etter opptøyer, som startet av asylsøkere som fikk beskjed om at de måtte isoleres for å hindre spredning av coronaviruset, ifølge det greske nyhetsbyrået ANA. Det var allerede påvist 35 smittetilfeller i leiren.

Det som har skjedd i Moria, var en varslet katastrofe, var reaksjonen fra en rekke humanitære organisasjoner. Selv om regjeringens beslutning ønskes velkommen, er den samlede tilbakemeldingen at dette var «altfor lite, altfor sent».

Redd Barna, Norsk Folkehjelp og Fellesorganisasjonen mener Norge bør øke antallet. Puslete, flaut og skammelig er ord som brukes om den norske innsatsen.

Antallet var allerede på plass

Antallet på 50 var allerede bestemt i god tid før brannen, fremholder KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad overfor NTB. På spørsmål om hvor mye 50 personer monner i situasjonen Hellas befinner seg i nå, svarer han:

Statsminister Erna Solberg (H) kunngjorde onsdag at regjeringen framskynder beslutningen om å ta imot asylsøkere fra Hellas etter brannen i Moria-leiren. Foto: Jil Yngland / NTB scanpix

– Dette vil jo bety enormt mye for de menneskene som hentes. Og når vi ser forholdsmessig på det, så vil Norge hente et betydelig antall per innbygger, sier han, og viser til medieoppslag om at andre europeiske land har forpliktet seg til å hente fra 8 til 49 personer.

Storbyene vil ta imot

Både Oslo, Bergen og Trondheim har gjort det klart at de vil ta imot de asylsøkere regjeringen ber dem å ta. Mer enn 125 kommuner skal allerede før brannen ha gitt beskjed om at Norge burde bidra til å evakuere Moria-leiren.

– Det er full stans i innkomst av kvoteflyktninger, og det kommer omtrent ingen asylsøkere. Jeg kan ikke begripe at de setter grensa på 50 personer fra Moria-leiren. Vi kan ta imot 50 fra Moria alene, sier byråd Katrine Nødtvedt (MDG) i Bergen.

EU-kommisjonen sier medlemslandene er innstilt på å hjelpe Hellas. Sikkerheten til de som nå står uten husly, må prioriteres, understreker kommisjonens leder Ursula von der Leyen.

Norge er rede til å bidra med humanitær hjelp, men har foreløpig ikke fått noen henvendelse fra greske myndigheter eller FNs høykommissær, opplyser Utenriksdepartementet til NTB.