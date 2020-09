Ett nytt smittetilfelle på NHH siste døgn

Det skriver NHH i en pressemelding.

Skolen besluttet nye coronatiltak tirsdag kveld som blant annet innebærer at alle ansatte som har mulighet for det, skal ha hjemmekontor og at all fysisk undervisning er stanset.

– Det vil tidligst være aktuelt å åpne for fysisk undervisning og studentaktiviteter igjen fra 21. september, står det i pressemeldingen.

I tillegg forlenger studentforeningen på skolen nedstengingen av alle fysiske samlinger.