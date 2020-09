Nok regn til alle i helga, men mest i vest

Helga vil by på mer av været vi har hatt den siste tiden: Kuling og høye bølger, særlig på Vestlandet og Nordlandskysten, og regnbyger med ulik intensitet og varighet.

Alle steder utsatt for vestavind vil være spesielt utsatt.

– Vestlandet og Nordland får spesielt mye nedbør, Trøndelag slipper litt billigere unna, for når det tidvis blåser fra sør, har de oppholdsvær der, sier statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdahl i Meteorologisk institutt til NTB.

Småfint i øst og nord

Også på Sørlandet og Østlandet vil lavtrykkene fortsette å bevege seg inn fra vest, slik de har gjort den siste tiden.

– Det vil tidvis gi noen nedbørpassasjer, men de passerer fort, etterfulgt av lange perioder med sol i helga. Særlig på Østlandet får de lettere vær og slipper billigere unna enn resten av landet. På Sørlandet har de også fine perioder mellom de passerende frontene, men også en del vind som kuling på kysten.

Troms og Finnmark starter helga med mye oppholdsvær og kanskje litt sol, med vind fra sør.

– Men også helt i nord får de byger sånn her og der, og helt mot slutten av helga kommer det et lavtrykk inn over Øst-Finnmark fra sør. Men fram til det, er det de som har det beste været, sier Løvdahl.

Rydde i fjæra

Det skiftende været kan gjøre det litt usikkert å planlegge utendørs aktiviteter for helga, og nå er det til alt overmål dobbel strandryddeuke , med oppsamling både for våren og høsten fra 5. til 20. september. Hold Norge Rent inviterer til nasjonal ryddedugnad, med markering neste lørdag. Meteorologen har sine anbefalinger for strandryddere:

– På Østlandet og Sørlandet ser første del av fredag og siste del av lørdagen ut til å gi best mulighet for sol og oppholdsvær. I Troms og Finnmark er det egentlig ganske greit vær, så da passer egentlig hvilken som helst dag, så lenge man kler seg etter forholdene, sier han.

Skal du planlegge å rydde i fjæra et sted på Vestlandet helt opp til og med Nordland: kle deg etter det du skal, du kan ikke satse på noen sikre oppholdsperioder.

– Det skal også bli fortsatt høye bølger, vær klar over det, og unngå kanskje fredag, for da er det meldt mest vind, sier Løvdahl.

Litt sol til uka

I neste uke blir det fortsatt skiftende værforhold og flere byger som seiler inn fra vest. Det ser imidlertid ut til at det kan bli litt forbigående varme i Sør-Norge i begynnelsen av uka, spesielt på Østlandet.

– De stigende temperaturene i sør gjelder sannsynligvis også i vest, det er dog litt usikkert hvor varmt det blir, vinden og bygene der. I nord fortsetter det litt sånn som det har vært, med en skiftende værtype, og typisk høstvær, sier Løvdahl.